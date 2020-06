Gold relativ stabil, trotz Dollarstärke & Krankheitssorgen

Während die Stärke des Dollar und anfänglich die US-Aktienmärkte Gold belastet haben, so macht die Tatsache, dass Fed-Vorsitzender Powell keine Zinserhöhung in der absehbaren Zukunft erwartet, "es besser, ein langfristiger Goldinvestor zu sein, und das Metall bei jedem kleinen Rückzug zu kaufen", meinte Michael Matousek von US Global Investors laut Business Recorder Der Dollar, der jegliche Preiszunahmen bei Gold eindämmte, profitierte ebenfalls von der Nachfrage nach sicheren Häfen. Da eine vollständige Erholung der US-Wirtschaft außer Reichweite ist, bis die Pandemie unter Kontrolle ist, würde die Federal Reserve "die volle Bandbreite ihrer Werkzeuge" benutzen, um Haushalte und Unternehmen abzufedern, so Powell.S&P 500 und Dow stiegen am Mittwoch, als Hoffnungen auf eine schnelle Erholung vom wirtschaftlichen Abschwung aufgrund Ängste eines rekordverdächtigen Anstiegs der Krankheitsfälle in sechs verschiedenen US-Staaten eingedämmt wurden.Außerdem sei der Goldmarkt allgemein mehr Short positioniert als Long, also ziehen Investoren Vorteile aus jeglichen Rallys, so Afshin Nabavi von MKS S.A. Wobei es aufwärts in einer Spanne zwischen 1.730 bis 1.735 Dollar und abwärts zwischen 1.710 bis 1.715 Dollar gehandelt wird.© Redaktion GoldSeiten.de