Corona sorgt für Münzgeldknappheit

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, erklärte dem Kongress am Mittwoch, dass die Zirkulation physischen Münzgeldes aufgrund des Krankheitsausbruchs zum Erliegen gekommen ist, Zentralbanken jedoch daran arbeiten würden, dies zu beheben, berichtet CNBC "Mit der teilweisen Stilllegung der Wirtschaft ist der Fluss der Münzen durch die Wirtschaft… zum Erliegen gekommen. Die Orte, an denen Sie Ihre Münzen hergegeben und Kredit erhalten hätten… haben nicht funktioniert", so meinte Powell. Die präzedenzlosen Schließungen von Unternehmen führten zu einer Verlangsamung der Rate, mit der physisches Bargeld und Münzgeld die Hände wechseln."Also ist ein gesamtes System irgendwie zum Stillstand gekommen. Wir sind uns dessen sehr wohl bewusst: Wir arbeiten mit der Prägestätte und mit Reservebanken zusammen. Und wenn die Wirtschaft sich wieder öffnet, werden die Münzen wieder in Bewegung kommen", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de