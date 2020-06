Neumeyer: Enthusiasmus für dreistelligen Silberpreis

Silber hat in der Vergangenheit deutliche Preiszunahmen verzeichnet, ist jedoch seit 2016 nicht über 20 Dollar je Unze gestiegen, heißt es von Investing News . Nichtsdestotrotz ist Keith Neumeyer, CEO von First Majestic Silver , der Ansicht, dass das graue Edelmetall einen dreistelligen Preis erreichen könne.Er gab oftmals seine Meinung zum Besten und meinte in Interviews im November 2017 und im März 2018, dass Silber 130 Dollar je Unze erreichen könne. In der Vergangenheit war er sogar noch mutiger und meinte, Silber könne 1.000 Dollar je Unze erreichen. Und da die Silberproduktion in den letzten Jahren rückläufig war, ist Silber - entgegen der verbreiteten Ansicht - tatsächlich ein seltener Rohstoff, meinte er.Der Enthusiasmus des CEO basiert auf der Tatsache, dass die Regierungen der westlichen Welt weiterhin Geld drucken und massive Schuldenmengen auf sich nehmen. "Ich denke, dass sich die Zentralbanken der Welt in eine Ecke gedrängt haben. Ich glaube, dass die Zinsen eine Weile stabil bleiben oder gesenkt werden und die Regierungen werden einfach weiterhin Geld drucken und Defizitausgaben tätigen," erklärte Neumeyer. Dieses Szenario sei sehr unterstützend für Gold und würde natürlich Silber mitziehen.© Redaktion GoldSeiten.de