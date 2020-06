Hochschild Mining mit Konter der Bullen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. konnte sich mit dem starken Impuls des Vormonats der zuvor präferierten/weiteren Verlusttendenz (Analyse vom 28. April ) entziehen. Die Rückkehr über 133,00 bzw. speziell 150,00 Pence deutete allerdings schon auf einen erneuten Aufwärtslauf in Richtung des Widerstands bei 220,00 Pence hin. So geschehen und seit Juni konsolidiert die Aktie nunmehr unterhalb dieses Widerstands. Entscheidet ist und bleibt gegenwärtig der Ausbruch darüber - denn erst dann erlaubt sich Folgepotenzial bis zur Marke von 300,00 Pence.Unterhalb von 220,00 Pence befindet sich die Aktie hingegen im Zwiespalt. Denn einerseits besteht Konsolidierungsspielraum, im Rahmen der Range, bis tendenziell 150,00/160,00 Pence. Klar negativ wäre in diesem Kontext der Einbruch unter eben 150,00 Pence zu sehen. Abgaben bis 133,00 bzw. tiefer bis unter 100,00 Pence in Folge dessen wieder wahrscheinlicher.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.