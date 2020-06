Gold profitiert von weiteren Infektionen & Spannungen

Der Goldpreis verzeichnete am Freitagmorgen in Asien wieder Aufwind, nachdem die Anzahl der Krankheitsfälle in China und USA zunahmen sowie Spannungen zwischen den beiden Ländern stiegen, berichtet Investing.com Außerdem warnte Trump einen Tag, nachdem sich Außenminister Mike Pompeo mit dem chinesischen Diplomaten Yang Jiechi in Hawaii getroffen hatte, dass es sehr wohl eine Möglichkeit bliebe, dass er die Beziehungen zu China beenden würde.Die Goldfutures stiegen am Morgen um 0,25% auf 1.735,35 Dollar, wobei sich Investoren dem gelben Edelmetall als sichere Wertanlage in politisch und finanziell unruhigen Zeiten zuwandten. Doch der Aufstieg des Dollar auf ein nahe 2-Wochenhoch dämmte die Entwicklung bei Gold etwas ein.© Redaktion GoldSeiten.de