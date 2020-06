Den Superreichen wird Gold empfohlen

Berater der Superreichen empfehlen diesen zunehmend, mehr Gold zu halten, so berichtet Reuters . Vor der derzeitigen Krise empfahlen die meisten Privatbanken ihren Klienten, kein oder nur eine geringe Menge Gold zu halten, doch nun fließen fast 10% deren Portfolios in das gelbe Edelmetall.Die massiven Zentralbankstimuli haben die Anleiherenditen reduziert - Gold, das keine Rendite abwirft, attraktiver gemacht - und das Risiko einer Inflation erhöht haben, die andere Assets und Währungen abwerten würde. "Unsere Ansicht ist es, dass die Erweiterung der Geldmenge letztlich zur Abwertung des Dollar führen wird, und die Bemühungen der Fed, die die Realzinsen verankern, machen das Argument für Gold ziemlich handfest", meinte Lisa Shalett, CIO bei Morgan Stanley.Morgan Stanley fügte beispielsweise allen Modellen Ende März eine Position über 5% in Rohstoffen hinzu, einschließlich Gold. Während es unwahrscheinlich erscheint, dass die Bank eine Position über 10% in Rohstoffen wie Gold empfiehlt, so meint Shalett, dass es dennoch dazu kommen könnte, sollte die Inflation deutlich steigen.© Redaktion GoldSeiten.de