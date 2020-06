TDS: Gold ist "einem Breakout voraus"

Gold blieb in einer Preisspanne gefangen, könnte sich derzeit jedoch "einem Breakout voraus" nach oben bewegen, so TD Securities laut Kitco News . Seit einiger Zeit prognostizierten Analysten zahlreicher Banken nun langfristig höhere Preise. Gründe dafür waren die massiven Geldspritzen auf der Welt."Gold scheiterte erneut daran, den Widerstand bei 1.750 Dollar je Unze zu durchbrechen, doch wenn wir einen Schritt zurücktreten, dann wird klar, dass die Preise innerhalb Spannen nahe mehrjährigen Hochs bleiben", so TDS. "Wir glauben, dass der Markt einem Breakout voraus nach oben tendiert - ein historisches Muster, das wir mehrere Male in den letzten Jahren gesehen haben.""Letztlich ist die wichtigste Frage für Goldenthusiasten, ob wir uns am Rande eines Inflationsregimewechsels befinden," erklärte TD Securities. Denn die Kombination aus den massiven Stimuli, der Veränderung der Zentralbankhaltung und das stetige Auflösen der Globalisierung könnte zu einer Welt führen, in der Inflation erneut relevant ist.© Redaktion GoldSeiten.de