Egon von Greyerz Interview: Endlos-Hausse oder Einbruch unter bürgerkriesgsähnlichen Zuständen?

1:11 C19 wird langfristige Auswirkungen auf die Wirtschaft haben

1:45 Beschäftigungszahlen in den USA lösen ein Strohfeuer aus

2:20 US Zinsen bei Null bis 2022! V-förmige Erholung? Unwahrscheinlich!

2:50 Absturz der Beschäftigtenzahlen, jetzt kleine Erholung

3:20 1.861 Punkte Verlust an einem Tag

4:00 Zahlen sind manipuliert, ein Witz

4:35 US Arbeitslosigkeit bei 35%

5:50 Eine v-förmige Erholung ist unwahrscheinlich, eher ein neuer Absturz

6:35 Ausfälle bei Krediten und Anleihen werden die Zinsen steigen lassen

8:20 Null-Zinsen bei der historisch höchsten Kreditaufnahme

9:00 Jetzt werden auch (Schrott-) Unternehmensanleihen gekauft

9:45 Die Geldmenge wächst immer schneller

11:05 Viele Firmen werden nicht wieder aufmachen

11:55 Mit steigender Umlaufgeschwindigkeit wird die Inflation steigen

13:25 Arbeitslos? Ich werde Spekulant!

15:10 Smart Money kauft jetzt nicht

16:10 Gold gegen Aktien, wer gewinnt?

16:45 Über 20 Jahre liegt Gold weit vorne

17:05 Über 105 Jahre sind Aktien (noch) deutlich vorne

17:45 Wird Gold auch langfristig Aktien schlagen?

18:30 Reales Wachstum ohne Gelddrucken begünstigt Aktien

20:20 Seit 1971 schlägt Gold den Dow Jones bei weitem!

21:25 Gold ist keine Option, sonder der einzige Vermögensschutz

22:20 Aktienmärkte in kollabierenden Gesellschaften können steigen

23:10 Aktien werden real definitiv verlieren

24:20 Dow - Gold - Ratio von 1 bei 20 oder 40.000 oder wo sonst?

25:30 Weimarer Entwicklung für die ganze Welt?

26:30 Gold - Outperformer in Inflation und Deflation

27:50 Sogar in der Hyperinflation wird Gold Aktien schlagen

29:15 Keine Sorge über kurzfristige Preisbewegungen

Egon von Greyerz von Matterhorn Asset Management AG stellt sich den Fragen von Jan Kneist.Gute Arbeitsmarktzahlen lösen in den USA ein Strohfeuer aus, doch die FED will die Zinsen bis 2022 bei null halten. Die V-Erholung wird wohl ausbleiben. Durch neue Anleihekäufe wird immer mehr Schrott monetarisiert und Kleinanleger gehen in Massen in den Markt. Die FED gewinnt immer, oder? Gold entwickelt sich derweil hervorragend und liegt über 20 Jahre weit vor den Aktien. Mit dem globalen Scheitern des Papiergeldes kann es sogar der Jahrhundert-Performer werden. Es spielt keine Rolle, ob man jetzt noch Aktien "spielen" will, real werden sie drastisch gegen Gold verlieren.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.