Ximen Mining erweitert die an seine Kenville-Goldmine angrenzende Liegenschaft im Nelson BC Gold Camp

Vancouver, 19. Juni 2020 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich bekannt zu geben, dass es 7 zusätzliche Claims in der Nähe seiner Goldminen-Liegenschaft Kenville in Nelson, im südlichen British Columbia, erworben hat.Sieben Claims, die sich über ungefähr 693 Hektar erstrecken, wurden diese Woche im Nelson Mining Camp erworben. Ein Block von 2 Claims umgibt die historische Queen Victoria-Mine des Unternehmens, die etwa 5 Kilometer nordwestlich der Kenville-Mine liegt. Ein zweiter Block von 5 Claims grenzt an die östliche Grenze der unternehmenseigenen Goldminen-Liegenschaft Kenville.Die Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Lagerstätte Queen Victoria wurde zwischen 1907 und 1956 abgebaut und produzierte 1,48 Millionen Pfund Kupfer (673 Tonnen), 30.544 Unzen Silber und 246 Unzen Gold. Die neuen Claims umfassen auch drei Crown Granted-Claims, die an die Krone zurückgefallen sind.Der östliche Block der Claims umfasst fünf zurückgefallene Crown Grants und das Mineralvorkommen Mor 1. Darüber hinaus liegt das Vorkommen Oro Fino an der Grenze zwischen den neu erworbenen Claims und Ximens bestehender Liegenschaft. Bei Oro Fino ähnelt die bekannte Mineralisierung jener der Kenville-Mine: Quarzadern mit Pyrit, Chalkopyrit, Bleiglanz, Sphalerit und freiem Gold, so dass es so aussieht, dass sich das Kenville-Adersystem in diesem Gebiet fortsetzt. Das Vorkommen Mor 1 befindet sich 1 km südöstlich der Kenville-Mine. Die dort bekannte Mineralisierung besteht aus vereinzeltem Pyrit mit wenig Chalkopyrit in Diorit und Pyrit und Chalkopyrit in schmalen Quarzadern mit einer Breite von bis zu 30 Zentimetern, was auf das Potenzial für in großen Mengen abbaubare Adergold-Lagerstätten hinweist.Das gesamte Landpaket, das Ximen seit dem ersten Erwerb der Kenville-Goldmine im Gebiet Nelson-Ymir-Salmo zusammengestellt hat, beläuft sich nun auf 19.582 Hektar. Zu Beginn dieses Jahres wurden Liegenschaften von Emgold Mining Corp. Klondike Gold Corp. und 49er Creek Gold Corp. erworben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52342/Final -NR-XIM-Jun 19-2020 - Kenville New Claims_DE_PRcom.001.jpegKarte mit neuen Claims und aktuellen Ximen-Liegenschaften im Gebiet Nelson-Salmo.Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 4.444.444 Millionen Einheiten zu einem Preis von $0,45 pro Einheit für einen Bruttoerlös von $2.000.000 durchgeführt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Emittenten zu einem Ausübungspreis von $0,75 pro Aktie.Direktoren, leitende Angestellte oder andere Insider des Unternehmens können an den vorgenannten Angeboten teilnehmen, und diese Parteien können Wertpapiere des Unternehmens, die ihnen persönlich gehören oder von ihnen persönlich kontrolliert werden, über die Einrichtungen der TSX Venture Exchange verkaufen, um die Teilnahme an solchen Angeboten zu finanzieren. Es gibt keine wesentliche Tatsache oder wesentliche Änderung des Unternehmens, die nicht allgemein bekannt gegeben wurde. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange kann an berechtigte Finder eine Vermittlungsprovision gezahlt werden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Sowohl das Angebot als auch die Zahlung der Vermittlungsgebühren unterliegen der Genehmigung durch die TSX-V.Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen steht die Finanzierung allen bestehenden Aktionären des Unternehmens zum 18. Juni 2020 offen, wobei die Ausnahmeregelung für bestehende Aktionäre gemäß B.C. Instrument 45-534 in Anspruch genommen werden kann. Die Gesamterwerbskosten für einen Zeichner im Rahmen der bestehenden Aktionärsfreistellung dürfen $15.000 nicht überschreiten, es sei denn, der Zeichner hat sich von einem registrierten Wertpapierhändler hinsichtlich der Eignung einer Investition beraten lassen. Darüber hinaus ist es anderen Investoren, die sich unter den verfügbaren Prospektbefreiungen qualifizieren, gestattet, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben. 