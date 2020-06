NewFlaX - Deflationsenstpannung mit Rebound

Die Direktverschuldung der EU (ohne Einzelschulden der Mitgliedsstaaten) wird bis 2021 geschätzt 1.120 Milliarden EUR erreichen. Das belastet die Anleihenmärkte, falls die EZB nicht alles kauft, was dringend angeraten wäre. Ansonsten werden die Nachrichten zu zweiter Pandemiewelle verstärkt, so leicht in der BRD, stark in den USA, lokal in Peking und Australischen Bezirken.Die Kombination aus einer:a) Benötigten zusätzlichen Attraktivität der Anleihenmärkte, mitb) Zunehmendem Pessimismus zur Wiedereröffnung (Ausnahme: das was nie geschlossen war: digitale Infrastruktur)führte dann, mit ein wenig ZB-Nachhilfe zu einem neuen Deflationsschub zum Ende der Woche, nachdem der erste Wochenteil die Erholung vom Deflationsschub der letzten Woche sah.Hier beispielhaft der DAX 30Zuerst erholt, dann wieder am Sinken.Invers dazu GoldBitCoin eher wie die AktienDen Staatsanleihenkursen hat es in der zweiten Wochenhälfte gefallen, was ja wohl nicht ganz unbeabsichtigt warWeiße Metalle gemischtund ohne Aussage.Wirkliche Rückschlüsse sind isgesamt nicht möglich, Analysen auch nicht. Ähnlich der Vorwoche zeigt sich uns ein diffus- deflationäres Bild mit Spinnenbeinen, extremer Kurzfristvolatilität und wechselnden Pandemienachrichten.Ein gutes Portfolio steht dabei auf beiden Seiten und sitzt das aus.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.