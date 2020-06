Silber: Machen Sie es sich zu eigen

Recherchieren Sie Ihre eigenen Erfahrungen

Absorbieren, was nützlich ist

Das Nutzlose ablehnen

Fügen Sie hinzu, was speziell für Sie gut ist

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 18. Juli 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 18. Juli 2020

Der Handel wird oft mit dem Profisport verglichen. Dies nicht nur wegen des Wettbewerbselements. Um herausragende Leistungen zu erbringen, sind verschiedene Methoden erforderlich, um ein hohes Leistungsniveau zu erreichen. Eine erfolgreiche Marktteilnahme ist nicht durch ein klassisches Schulprogramm zu erreichen. Sie ist von höchst individueller Natur, da die persönliche Psychologie ein so wesentlicher Bestandteil für konsistente Ergebnisse ist.Unzufrieden mit der praktischen Anwendung der klassischen Kung-Fu-Lehren schuf der schikanierte Bruce Lee für sich ein auf vier Prinzipien basierendes System. Er verwandelte die klassische Schulausbildung in herausragende Leistungen. Machen Sie es sich zu eigen!Die vier Säulen seiner Ausbildung waren:Man sollte buchstäblich genau dasselbe tun, wenn es um die Ausbildung im Handel geht.Nach einem raschen Preisanstieg durch die langfristig etablierten Seitwärtszone auf dem Monatschart handeln die Preise seitwärts, um eine Verschnaufpause einzulegen. In der Nähe der 16,50 USD Preiszone beginnt sich eine Zone mit einem dreifachen gleitenden Durchschnitt zu bilden, die Unterstützung für den Einstieg langfristiger Investoren bietet. Die gleitenden Durchschnitte haben die Einstellungen von 20, 40 und 200 Perioden. Aus dieser Zeitrahmenperspektive ergibt sich ein neutraler Standpunkt zur Entwicklung der Silberpreise.