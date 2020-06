Risikoaversion & Sorgen unterstützen Gold

Der Goldpreis erfuhr am Montagmorgen in Asien Aufwind und erreichte seinen höchsten Wert seit Mai, so berichtet Investing.com . Grund dafür seien zunehmende Fälle von COVID-19, die Hoffnungen auf eine rasche Wirtschaftserholung eindämmten. Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnete am Sonntag 183.020 Fälle, wobei es zum 22. Juni fast 9 Millionen weltweite Fälle gab, so Daten von der Johns Hopkins University."Allgemeine Risikoaversion hilft dem Markt; wir beobachten Druck auf ungeschützte Währungen und an Aktienmärkten. Allgemein gibt es Sorgen um die Infektionsraten... der Markt ist um die Wachstumsprognose besorgt und das ist natürlich unterstützend für Gold", erklärte Michael McCarthy von CMC Markets.Die Investorenstimmung sank weiter, nachdem zwei Offizielle von der Federal Reserve davor warnten, dass man in den USA einen weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen verzeichnen könne, wenn man das Virus nicht unter Kontrolle bekomme; wobei der Weg zur Wirtschaftserholung länger und härter sein könnte als erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de