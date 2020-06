Otunuga: Investoren in höchster Alarmbereitschaft

Der Goldpreis beendete die letzte Woche auf einer positiven Note, während "zunehmende Coronafälle in China und USA die Flucht zur Sicherheit beschleunigten", erklärte Lukman Otunuga von FXTM laut MarketWatch . Die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall war gestiegen, als Investoren sich von zunehmenden Krankheitsfällen verunsichert fühlten."Es liegt ein dicker Rauch an Vorsicht in der Luft und die Investoren sind angesichts COVID-19-Entwicklungen in höchster Alarmbereitschaft. Die weltweite Stimmung ist noch immer zerbrechlich, trotz der Tatsache, dass die Aktienmärkte wieder nach oben tendieren", meinte er. "Erwarten Sie, dass Gold in den nächsten Wochen durch diesen Rauch hervorblitzen wird, sollte die Risikoaversion zu einem dominanten Marktthema werden."Ein "nicht-rentierlicher US-Dollar" könnte dazu beitragen, Preiszunahmen bei Gold einzudämmen, fügte Otunuga hinzu. Ein stärkerer Dollar könne Investoren vom Metall verjagen, das in Dollar bepreist wird.© Redaktion GoldSeiten.de