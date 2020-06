Bloomberg: Derzeit positive Stimmung bei Gold

Der Goldpreis bewegt sich auf sein höchstes Niveau seit 2012 zu, angehoben durch die Sorgen um eine zweite Infektionswelle und wachsende Unsicherheit in Hongkong, nachdem China Details über ein nationales Sicherheitsgesetz verlauten ließ, so Bloomberg Gold ist im Jahresvergleich um 15% gestiegen, angekurbelt durch präzedenzlose Stimuli, um der Weltwirtschaft zu helfen, der durch Quarantäne Schaden zugefügt wurde. Das Metall erhielt weiterhin positive Kommentare, wobei Goldman Sachs beispielsweise seine Goldpreisprognose erhöhte und JPMorgan Chase & Co. empfahl, dass Investoren bei Bullion bleiben sollten."Die Märkte sind in letzter Zeit optimistisch geblieben, sehen die schlechten Daten und Neuigkeiten durch und wetten auf eine starke Erholung. Doch die Märkten könnten es nicht ignorieren, wenn die Wirtschaften wieder ins Stocken geraten und weitere Quarantänen drohen", so Sean MacLean von Pepperstone Ltd.© Redaktion GoldSeiten.de