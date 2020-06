Goldnachfrage in Asien erholt sich; Preise schrecken Verbraucher ab

Die Nachfrage nach physischem Gold sackte in den asiatischen Ländern ein, nachdem der Preis letzte Woche wieder stieg, auch wenn es Erwartungen gab, dass der Markt beginnen könnte, sich zu erholen, so berichtet Reuters "Wir verzeichneten Anfragen und erwarten, dass die Einzelhändler in den nächsten zwei Wochen einen Anstieg an Aktivitäten und Einzelhandelsnachfrage verzeichnen werden", so Brian Lan von GoldSilver Central in Singapur."Die Nachfrage nach physischem Gold war ziemlich hoch", erklärte auch Joshua Rotbart von J. Rotbart & Co in Hongkong. "Während die Einzelhandelsnachfrage verhalten war, beobachten wir mehr und mehr Investoren und Familien, die Gold und andere Edelmetalle kaufen."In Indien blieb die Nachfrage verhalten, wobei sich der Preis dort nahe Rekordhochs befindet, da in vielen Teilen des Landes keine öffentlichen Transportmöglichkeiten verfügbar sind. "Die meisten Juweliere haben geöffnet, doch die Einzelhandelsnachfrage steigt noch immer nicht. Verbraucher tun sich schwer, den Preisanstieg zu verdauen", so ein in Mumbai ansässiger Händler.© Redaktion GoldSeiten.de