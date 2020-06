Man solle "Vorsicht am Goldmarkt walten lassen"

Laut Marktanalysten erhält Gold Unterstützung, während Investoren die Gesundheit der weltweiten Wirtschaftserholung in Frage stellen und die Pandemie sich weiterhin ausbreitet, vor allem in den USA, wie Kitco News berichtet."Während soziale Distanzierung im März und April dabei half, die Ausbreitung einzudämmen, so fielen Wiederaufnahmen von Aktivitäten in einer Vielzahl von Staaten - insbesondere Arizona, Alabama, Arkansas, South Carolina, North Carolina, Florida und Texas - mit einer Infektionswelle zusammen, die sich weiter nach Süden und Westen der betroffenen Staaten ausbreiten könnte. In diesem Sinne stellt die kürzliche Zunahme an Fällen eine "rollende" anstatt zweite Welle von COVID-19 in den USA dar", erklärten Volkswirtschaftler von Nomura.Auch wenn die bullische Stimmung am Goldmarkt stark ist, so warnen einige Analysten, dass das gelbe Edelmetall nicht genügend Kraft haben könnte, durch seine monatliche Handelsspanne durchzubrechen. Marc Chandler von Bannockburn Global Forex warnte, dass Momentumindikatoren zeigen würden, dass Investoren zum derzeitigen Niveau Vorsicht walten lassen sollten. Er erklärte, dass Gold in der Finanzkrise von 2008 nicht auf neue Hochs brach, bis das vierte Quartal 2009 erreicht wurde.© Redaktion GoldSeiten.de