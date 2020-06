USA planen weitere Zölle auf Aluminiumimporte aus Kanada

Die Vereinigten Staaten planen erneute Zölle auf Aluminiumimporte von Kanada, so heißt es von Investing.com . Sollte Kanada ablehnen, Exporteinschränkungen einzuführen, werden die USA 10%-Zölle auf Aluminium aus dem Land einführen. Dies würde dann bis zum 1. Juli erfolgen, wenn zeitgleich das neue Handelsabkommen zwischen USA, Mexiko und Kanada in Effekt treten soll.Einige Branchen, inklusive Automobilbranche, hatten nach einer verzögerten Implementierung der Vereinbarung gebeten, da sie sich mit Schwierigkeiten angesichts der Pandemie gegenübersehen würden. Das USMCA ersetzt das 26 Jahre alte North American Free Trade Agreement zwischen den drei Ländern.Erst kürzlich hatte der US Supreme Court eine Klage abgewiesen, die Trumps Zölle auf importierten Stahl in Frage stellte. Man hatte argumentiert, dass diese Zölle einen Teil der US-amerikanischen Konstitution verletzen würden. Trump unterzeichnete eine Proklamation, die Zölle auf Stahlprodukte um weitere 25% und auf Aluminiumprodukte um zusätzliche 10% dieses Jahr zu erhöhen; von dieser Proklamation waren Länder wie Kanada und Mexiko ausgeschlossen.© Redaktion GoldSeiten.de