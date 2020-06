Venezuelas Zentralbank klagt gegen BoE

Venezuelas Zentralbank klagte die Bank of England bezüglich des Zugangs zum eingelagerten Gold des Landes an, so berichtet The Hour . Grund sei die Tatsache, dass man gemeinsame Bemühungen mit dem United Nations Development Fonds unternehmen müsse, um die Pandemie zu bekämpfen. Ein Anwalt der Zentralbank drängte in diesem Kontext darauf, Gesetz nicht mit Politik zu verwechseln."Man muss vorsichtig dabei sein, Gesetz von der Politik zu unterscheiden", so Nick Vineall. "Es ist wichtig, sich im Gedächtnis zu behalten, dass die Anerkennung einer Regierung nicht gleich Akzeptanz bedeutet. Umgekehrt bedeutet Akzeptanz im politischen Sinne nicht gleich Anerkennung."Die venezolanische Opposition, angeführt durch Juan Guaido, beanspruchte das Gold ebenfalls. Und da das Vereinigte Königreich, anders als USA, Kanada und andere Länder, die diplomatischen Beziehungen zu Venezuela nicht abgebrochen habe, bedeute das, dass die britische Regierung die Legitimität der aktuellen Regierung weiterhin anerkennen würde, so Vineall."Die Regierung Ihrer Majestät behält volle, gegenseitige und normale Beziehungen mit Venezuela bei", erklärte er. "Und das ist konsistent mit der Anerkennung von Maduros Regierung." Richter Nigel Teare, der den Fall beaufsichtigt, gab noch nicht an, wann das Urteil gefällt werden soll.© Redaktion GoldSeiten.de