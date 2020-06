Spot-Gold auf höchstem Wert seit 2012; Sorgen & Stimuli unterstützen

Der Spot-Goldpreis erreicht sein höchstes Niveau seit 2012, unterstützt durch eine zweite Welle an COVID-19-Infektionen sowie anhaltenden Erwartungen, dass eine Flut an Stimuli-Maßnamen bevorsteht, berichtet Bloomberg Es gibt zunehmende Anzeichen dafür, dass der Virus sich weiterhin ausbreitet, während die Regierungen daran arbeiten, ihre Wirtschaften wieder zu öffnen. Das Metall wurde durch Anreizmaßnahmen angefeuert. Zunehmende Stimuli unterstützen Gold tendenziell als Absicherung gegen rückläufige Zinsen."Während Gold zweifelsohne als sicherer Hafen aufgrund Wirtschaftsschäden der Pandemie sowie Sorgen um eine zweite Welle unterstützt wurde, so gibt es wenig Zweifel darüber, dass das Metall auch gute Unterstützung von dem Zentralbankgeld erhält, das die Finanzmärkte überschwemmt", so Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei ThinkMarkets in London."Covid-19-Sorgen sowie die letztlichen inflationären Auswirkungen der Zentralbankstimuli unterstützen Gold", meint auch Ole Hansen von der Saxo Bank. Während kürzliche Preiszunahmen wieder Gewinnmitnahme ausgelöst hätten, so kehrten auch Käufer zurück, fügte er an.© Redaktion GoldSeiten.de