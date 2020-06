FXTM: Gold bleibt eine "attraktive Investition"

Gold bliebe eine "attraktive Investition", selbst nachdem der Preis auf mehrwöchige Hochs gestiegen ist, so FXTM laut Kitco News . Der kürzliche Preisanstieg fiel mit einer Erhöhung der Krankheitsfälle zusammen sowie einem großen Anstieg der Goldzuflüsse des SPDR Gold Shares ETF.Hussein Sayed, führender Marktstratege bei FXTM, erklärte, dass einige Investoren Gold als Assetklasse nicht mögen würden, weil es keine Rendite abwerfe. Doch diese Investoren könnten das Edelmetall im aktuellen makroökonomischen Umfeld für eine "bessere Alternative als viele andere Assetklassen" halten."Die Aktienmarktrally verliert offensichtlich an Fahrt und es gibt nicht sonderlich viel Anreiz, den Bullenmarkt noch länger am Leben zu halten", so schrieb Sayed. "Und mit den Billionen Dollar in Form von Regierungs- und Zentralbankstimuli seit Beginn von COVID-19 sollten wir nicht sonderlich überrascht sein, wenn die Inflation höher steigt", erklärte er. "Das wird ein weiterer Schlag für Sparer sein."All dies sollte Gold zu einer großartigen Absicherung gegen negative Rendite, Abwertung von Währungen, einem unerwarteten Anstieg von Inflation oder Deflation, schlechte Wirtschaftsperformance und Schocks an den Akteinmärkten machen, schlussfolgerte Sayed.© Redaktion GoldSeiten.de