Öl-Brent mit Widerstand voraus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Nach dem Öl-Debakel vom April und dem vorherigen Crash im März, zeigt sich das Öl der Sorte Brent bislang stark erholt. Hierbei wurden auch wichtige Levels wieder zurückerobert, sodass es in Kürze am Widerstand um rund 46,00 USD spannend werden dürfte. Kurzfristig bleibt die Lage dementsprechend bullisch und doch gilt es in diesem Bereich aufzupassen. Denn ggf, kommen die Notierungen nochmals bis 42,21 USD zurück und starten dann erst nochmals durch. Oberhalb von 46,00 USD wäre jedenfalls weiteres Erholungspotenzial in Richtung von 55,00 USD gegeben.Hingegen speziell Rückgang unter die Marke von 40,00 USD kritisch zu interpretieren wäre. In diesem Fall könnten nämlich relativ zügig erneute Verkaufsaktivitäten den Preis in Richtung der Unterstützung von 33,51 USD zurückführen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.