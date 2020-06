Gold Lion Resources erweitert seine Konzessionsflächen im Goldoxidprojekt Robber Gulch

Vancouver, 23. Juni 2020 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seines vor kurzem abgeschlossenen Arbeitsprogramms zusätzliche Konzessionsflächen im Südwesten des Goldkonzessionsgebiets Robber Gulch (Robber Gulch oder das Konzessionsgebiet) in der Nähe von Burley, Idaho abstecken konnte. Die Ergebnisse des Programms deuten darauf hin, dass die goldführende Bodenanomalie vom ursprünglichen Claimblock ausgehend einen Ausläufer bildet. Die goldführende Bodenanomalie verläuft in Richtung Süden unterhalb einer dünnen Deckschicht aus postmineralischem Vulkangestein und tritt südlich der Basaltströme wieder zutage. Es wird vermutet, dass sich die Mineralisierung unterhalb des Basalts, der das Wirtsgestein der Oquirrh-Formation umhüllt, weiter fortsetzt.Ein zweites Programm bestehend aus Kartierungen und Gesteinsprobenahmen wurde nun ebenfalls abgeschlossen. Im Süden, in Streichrichtung des ausgeprägtesten Anteils der Bodenanomalie, konnten an zahlreichen Stellen mehrere bedeutende neue Ausbisse einer Alterierung vom Typ Carlin - darunter auch Dekalzifizierungen, Verkieselungen und Jasperoidalterationen - ermittelt werden. Die Goldanteile der Bodenanomalie in den alterierten Ausbissen scheinen durch taube Felsbrocken, die sich von den postmineralischen Basaltausbissen hangaufwärts gelöst haben, verwässert worden zu sein. Es wurden einundachtzig Gesteinsproben gesammelt und mittlerweile an das Labor zur geochemischen Analyse übergeben. Die Ergebnisse werden nach Erhalt veröffentlicht.Das Projekt wird im Rahmen einer Optionsvereinbarung mit EMX Royalty Corp. bearbeitet. Der vorrangige Zielbereich im Projekt Robber Gulch ist eine Goldoxidmineralisierung vom Carlin-Typ. Im Rahmen der im Jahr 2019 von EMX Royalty Corp. durchgeführten Erkundungsarbeiten wurden rund um eine Reihe von mineralisierten Verwerfungsstrukturen mit Nord-Süd-Ausrichtung innerhalb der ausbeißenden Einheiten der Formation Oquirrh ausgedehnte Alterationsbereiche entdeckt. Die Alteration verläuft von den mineralisierten Verwerfungen ausgehend in Zonen nach außen. Entlang der Strukturen hat sich Jasperoid ausgebildet, der nach außen hin in eine Entkalkung und Verkieselung mit Brekzierung sowie Quarzgängen übergeht.Vorläufige Kartierungen im letzten Monat wiesen auf das Vorkommen von aufnahmefähigen Carbonatgesteinseinheiten hin, die von einer Überschiebung aus siliziklastischen Gesteinen der oberen Platte überlagert sind. Innerhalb der anomalen Zone gibt es nur sehr wenige Ausbisse. Es wird angenommen, dass die Goldwerte von hochwinkligen Verwerfungsstrukturen mit Nord-Süd-Ausrichtung kontrolliert werden. Die Durchkreuzung dieser interpretierten goldhaltigen Strukturen mit den aufnahmefähigen Carbonatgesteinen in der Tiefe stellt ein vorrangiges Ziel für Bohruntersuchungen dar. Historischen Bohraufzeichnungen zufolge waren die vier seichten Bohrlöcher, die von Exvenco Resources 1986 niedergebracht wurden, nicht tief genug, um die zugrundeliegenden Carbonatgesteine zu erreichen1 Interner Bericht über das Projekt Artesian City, Cassia County, Idaho. 1986. Exvenco Resources Inc.Oliver Friesen, CEO von Gold Lion, meint dazu: Wir sind begeistert, unsere Konzessionsflächen bei Robber vergrößern und die Alterierung vom Typ Carlin in südlicher Richtung erweitern zu können. Wir freuen uns schon darauf, dass wir nach dem Erhalt der Ergebnisse der geochemischen Gesteinsanalyse die Planung der nächsten Phase der Erdarbeiten in Angriff nehmen und unsere Bohrziele im Projekt genauer definieren können.Die Lagepläne zum Projekt sind auf der Webseite des Unternehmens unter folgender URL zu finden: https://goldlionresources.com/projects/robber-gulch-property/Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Mitteilung überprüft und freigegeben. Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://goldlionresources.com/.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSOliver Friesen, CEOT: +1 (778) 772-1751Gold Lion Resources Inc.305-1770 Burrard St.Vancouver, British Columbia V6J 3G7T: (778) 772-1751W: https://goldlionresources.comDie Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!