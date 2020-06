Gold erfährt Aufwind von steigenden Krankheitsfällen & weiteren Stimuli

Der Goldpreis erfuhr am Mittwochmorgen in Asien Aufwind, während Investoren um steigende Zahlen von COVID-19-Fälle weltweit besorgt waren und Erwartungen weiterer Stimulimaßnahmen dem gelben Edelmetall Auftrieb verschafften, berichtet Investing.com Am 24. Juni übersteigen die Infektionsfälle die 9,2 Millionen, so Daten der John Hopkins University. Die Aktienkurse, die sich üblicherweise in entgegengesetzte Richtung zu Gold bewegen, stiegen am Mittwoch größtenteils.Gold erfuhr weiteren Aufwind vom Statement des US-amerikanischen Finanzministers Steven Mnuchin am Dienstag, dass der nächste Stimulus der USA darauf fokussiert sei, die Leute schnell zurück zur Arbeit zu bringen.© Redaktion GoldSeiten.de