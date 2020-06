Stoeferle: Goldbullenmarkt länger als erwartet

Mit Unruhe an den weltweiten Märkten erlebte Gold dieses Jahr Aufwind und wirft die Frage auf, was die Zukunft für das gelbe Edelmetall bereithält, berichtet Investing News . Ronald-Peter Stoeferle meint, dass noch immer ein langer heller Pfad vor uns liegt."Aus meiner Perspektive nimmt dieser Bullenmarkt erst gerade richtig an Fahrt auf. Er ist sehr gesund und demnach denke ich, dass jeder Preisrückgang gekauft werden sollte", erklärte er. "Ich denke wir sollten Positionen erhöhen, die Schwäche kaufen. Und ich glaube, dass dieser Bullenmarkt wahrscheinlich länger anhalten wird als die meisten Leute erwarten.""Meiner Ansicht nach ist Gold grundlegend eine Absicherung gegen Inflation und angesichts des makroökonomischen Bildes, das wir derzeit betrachten können, sollten wir sehr aggressive Fiskal- und Geldpolitik über die nächsten Jahre erwarten. Und Gold wird wahrscheinlich eine der verlässlichsten Absicherungen gegen diese Maßnahmen sein", meinte Stoeferle weiterhin.© Redaktion GoldSeiten.de