Gold erreicht höchstes Niveau seit Oktober 2012, Dollar schwächelt

Der Goldpreis stieg am Dienstag auf sein höchstes Niveau seit Oktober 2012, angetrieben durch Schwäche im US-Dollar und weitreichender Stimulipakete der Zentralbanken, berichtet Reuters . "Der Tsunami an Stimulus, der von überall herkommt, ist nicht nur inflationär, sondern malt auch ein schwaches Bild für die Wirtschaft und lässt Gold attraktiv erscheinen", so Edward Meir, Analyst bei ED&F Man Capital Markets."Der größte Feind des Goldes sind die anderen Märkten, sollten diese Aufmerksamkeit und Kapital auf sich ziehen", meinte Tai Wong von BMO. "Ausgenommen eines Handelsschlusses unter 1.750 Dollar sollte das Hoch von Oktober 2012 bei etwa 1.800 Dollar in den kommenden Tagen nur eine Frage der Zeit, vielleicht eine Woche oder weniger sein."Die Bestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten ETFs, stiegen am Montag um 0,58% auf 1.166,04 Tonnen, ein Niveau, das man zuletzt im April 2013 beobachten konnte. Gold ist im bisherigen Jahr bereits um fast 16% gestiegen; unterstützt durch weltweite Stimulimaßnahmen, da das Metall als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung angesehen wird.© Redaktion GoldSeiten.de