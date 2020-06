Gold bereit, die 1.800 Dollar herauszufordern

Gold befände sich kurz davor, die 1.800-Dollar-Marke herauszufordern, so heißt es bei BNN Bloomberg . Und das würde möglicherweise den Weg zu einem Rekordpreis ebnen. Zeitgleich schränken zunehmende Krankheitsfälle die Erholung der Weltwirtschaft ein und fachen zudem die Nachfrage nach sicheren Häfen an.Bullion profitierte dieses Jahr von den Zinssenkungen der Federal Reserve und der anderen Zentralbanken, während die Regierungen weltweit Billionen in Form von Stimuli in die Wirtschaft fließen ließen, um die Volkswirtschaften vor der Pandemie zu retten. Angetrieben durch Sorgen um Währungsabwertung und einem möglichen Anstieg der Inflation wenden sich Investoren nun Gold als sichere Wertanlage zu."Der Anstieg der COVID-19-Fälle stand im Herzen des kürzlichen Aufstiegs der Gold-Futures", so Vivek Dhar, ein Analyst von der Commonwealth Bank of Australia. "Eine anhaltende Abnahme der Realrendite der US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihe wird die Gold-Futures weiter unterstützen. Denn wenn die Rendite fällt, dann sieht Gold im Vergleich zu rentierlichen Wertpapieren attraktiver aus."© Redaktion GoldSeiten.de