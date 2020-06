Wells Fargo: "Ja" zu Rohstoffen, "nein" zu Immobilien

Bei der Auswahl von Investitionen im restlichen Jahr 2020 sollte man nach Rohstoffen Ausschau halten und nicht nach Immobilien, so heißt es laut Kitco News in einem Bericht von Wells Fargo. Die Krise hat die Investmentwelt auf den Kopf gestellt. Und nun, da sich Wirtschaften langsam erholen, macht Wells Fargo deutliche Veränderungen seiner Investmentprognose - man sagt "ja" zu Rohstoffen und "nein" zu Immobilien."Im Laufe von 2020 hat sich viel verändert und viele Investitionsstrategien mussten umgerüstet werden. In der Immobilienbranche haben wir zwei wichtige taktische Anpassungen vorgenommen. Wir haben Immobilieninvestitionstrusts (REITs) auf unvorteilhaft herabgestuft und die Rohstoffe auf vorteilhaft aufgestuft", so John LaForge von Wells Fargo."Den Rohstoffen wurde 2020 auch geschadet, doch wenn man der Geschichte vertraut, dann könnte sich dies als eine Gelegenheit herausstellen. In der Vergangenheit, wenn Rohstoffpreise derart hart getroffen wurden, folgten oftmals deutliche Angebotsreduzierungen. Wenn die Nachfrage letztlich zurückkehrt - und das war immer der Fall - dann kehrt das Angebot vielleicht langsam zurück", erklärte LaForge. Diese Gelegenheit wird oftmals von Investoren verpasst und in der Rohstoffbranche unterschätzt, so der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de