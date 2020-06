EZB: Devisen- & Goldbestände 24. KW 2020

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 19. Juni 2020. Diesen Zahlen zufolge erfolgte eine erneute Erhöhung der Position Gold und Goldforderungen in der 25. Kalenderwoche 2020.Die Goldbestände wurden um 1 Million Euro auf aktuelle 509,810 Millionen Euro erhöht. Außerdem ging die Nettoposition in Fremdwährung um 22,9 Milliarden Euro auf 351,2 Milliarden Euro zurück. Grund dafür war eine Reduzierung der Liquiditätsoperationen in US-Dollar.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de