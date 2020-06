Kingston Resources Ltd.: Super Deal! 100% an Misima gekauft!

Kingston gab heute bekannt, dass man den Deal zum Erwerb der kompletten 100% an dem 3,2 Millionen Unzen Goldprojekt Misima neu verhandelt und unterzeichnet hat: Link Im November 2019 handelte man mit dem japanischen JV Partner noch aus, dass Kingston Resources 2,8 Millionen AUD in Cash bezahlen muss, um die restlichen Anteile zu erwerben. Heute dann der finale Deal und das Management von Kingston konnte den Kaufpreis für die restlichen 19% am Projekt auf 2 Millionen AUD drücken.Ende Juni 2020 wird Kingston 350.000 AUD bezahlen, die Restzahlung von 1,65 Millionen AUD ist dann sogar erst Ende Februar 2021 fällig.Ein exzellenter Deal den das Management hier abschließen konnte. Nicht nur die 800.000 AUD Ersparnis sind super, sondern auch die Zahlungsmodalitäten!In unserem Sektor ist der Eigentumsanteil immer ein wichtiger Punkt. 100% der Anteile sind immer die ideale Ausgangsposition, um vom Markt auch entsprechend Bewertung zu bekommen. In Unzen umgerechnet, bezahlt Kingston für über 600.000 Unzen Gold nur 2 Millionen AUD, was nicht einmal 3,5 AUD je Unze sind!Ein kurzes neues Interview mit dem MD gibt es hier:Ein super Deal für Kingston und als nächstes stehen Bohrungen auf dem Goldprojekt in Australien an und bis Ende des Jahres soll die PFS für das 3,2 Millionen Unzen Goldprojekt Misima fertiggestellt werden. Auf diesem Niveau bleibt die Aktie massiv unterbewertet und ein offensichtliches Akquisitionsziel für kapitalstarke Produzenten!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.