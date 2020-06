IWF senkt Wirtschaftsprognose; Gold legt Pause ein

Der Goldpreis legte eine Pause in seinem Aufstieg zur 1.800-Dollar-Marke hin, als die unerwartete Dollarrally den sicheren Hafen belastete, trotz der Tatsache, dass es an den Märkten eine risikoaverse Stimmung gibt und die Prognose des IWF für die Wirtschaft düster aussieht, berichtet Investing.com "Gold hielt sich während der Entwicklung weg vom Risiko relativ gut, zumindest bis der Dollar wieder an Gefallen gewann", so Craig Erlam von OANDA. "Nun ist das Edelmetall zurück im roten Bereich, gerade als es schien, dass es einen ehrgeizigen Run auf die 1.800 Dollar hinlegte."Der Risikoappetit ging am Mittwoch an den Märkten zurück, als mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten einen Anstieg der neuen Infektionsfälle verzeichneten. Der IWF prognostizierte zudem einen Rückgang von fast 5% des Weltwirtschaftswachstum für das Jahr 2020, eine deutlich schlechtere Erwartung als noch vor 10 Wochen im April.© Redaktion GoldSeiten.de