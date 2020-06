Calandra: Aktien-Wahnsinn & deutlich höherer Goldpreis

Während die Länder langsam ihre Quarantäne beenden, könnten die Weltmärkte für einen interessanten Sommer bereit sein, so meint Thom Calandra vom Calandra Report laut Investing News . Aktienkurse kleiner Unternehmen könnten in die Höhe schießen."Ich denke, dass es überall Wahnsinn bei den kleinen Unternehmen geben wird. Ich denke, der Sommer wird die Leute zum Einsteigen bringen", erklärte er. Calandra erwartet eine "verrückte Zeitspanne", ähnlich dem, was man Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre beobachten konnte. "Ich meine beispielsweise 10-Cent-Aktien, die in kurzer Zeit auf 20 Dollar steigen", meinte er. "Es wird ein Stockpicker-Markt sein - nicht nur für Metalle, sondern alles. Ich denke, dass insbesondere die kleinen Unternehmen ihren gerechten Zeitwert erhalten werden."Allgemein ist Calandra optimistisch, was die Zukunft der Rohstoffbranche angeht - er glaubt, dass es ein großes Jahr für Fusionen und Übernahmen sein wird und dass es vielerlei Gründe gibt, warum der Goldpreis deutlich höher steigen wird."Ich denke, dass er die 2.000 Dollar je Unze einfach übertreffen wird - denn wie Sie wissen, bin ich einer derjenigen, die glauben, dass Gold eines Tages so hoch sein wird, dass wir es nicht mehr in Papierwährung messen werden können. Wir werden es in Kaufkraft messen müssen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de