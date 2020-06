Bank of America: Gold wird Rekordhoch in H2 2020 verzeichnen

Die Rally des Goldpreises in den letzten Wochen wird das gelbe Edelmetall vor Ende des Jahres auf ein neues Rekordhoch bringen, so die Bank of America laut Market Insider . Das Edelmetall ist im bisherigen Jahr um etwa 17% gestiegen. Grund dafür war unter anderem, dass Investoren erwarteten, dass das Coronavirus eine anhaltende Rezession antreiben würde.Sollten die Trader weiterhin vom gelben Edelmetall angezogen werden, so wird es bis Ende des Jahres weitere Preiszunahmen verzeichnen, so die Bank. "Der Breakout, der derzeit auftritt und Q2 beendet, vervollständigt eine achtwöchige Handelsspanne, die sich höher fortgesetzt hat", so Paul Ciana, technischer Analyst der BoA. "Diese Muster besagen, dass Gold ein neues Allzeithoch in der zweiten Hälfte 2020 erreichen kann, wobei wir Q3 erwarten."Als die Preise 2011 eine Spitze bildeten, forderte Gold die 1.800-Dollar-Markte dreimal heraus, scheiterte jedoch. Es wäre "bedeutsam", dieses Niveau zu übersteigen, so Ciana. Doch eine deutliche Anziehungskraft als sicherer Hafen könnte nicht ausreichen, um eine derartige Rally auszulösen, fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de