TD Securities: Gold bei 1.800 Dollar?

TD Securities ist der Meinung, dass Gold es im aktuellen makroökonomischen Umfeld schaffen kann, die 1.800 Dollar zu übersteigen, berichtet Kitco News . In einem Beitrag von TDS hoben Analysten hervor, dass das gelbe Edelmetall einen erneuten Versuch startete, als Investoren auf Inflationserwartungen reagierten und dies dabei half, die Realzinsen stärker ins negative Umfeld zu drücken."Diese Faktoren können Gold kurzfristig nördlich der 1.800 Dollar je Unze befördern und letztlich über 2.000 Dollar je Unze", so TDS. "Spekulation darüber, dass eine Unterdrückung der Rendite über die Kurve hinweg, gemeinsam mit einem flexiblen und systematischen Inflationsziel, bevorzugte Maßnahme für die Fed sein wird - was dazu führen könnte, dass die milde Politik beibehalten wird, auch wenn das Inflationsziel von 2% erreicht wurde - sind ebenfalls wichtige Faktoren, die den Preis auf neue Hochs bringen können."Es ist wahrscheinlich, dass die Geldpolitik "äußerst akkommodierend" bleibt und fiskalpolitische Stimuli anhalten, solange die Pandemie ein Risiko für die Wirtschaft darstellt, so TD Securities. "Nichtsdestotrotz gibt es noch genügend Feuerkraft für Spekulanten und ETF-Investoren, ihre Investitionen zu erhöhen."© Redaktion GoldSeiten.de