Gold mit neuem 7-Jahreshoch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Zuletzt coverten wir im Big-Picture am 13. April das edle Metall. Die damals beschriebene Untertassenformation nimmt konsequent weiter Gestalt, sodass die 1.920 USD aus dem Handelsjahr 2011 eine reine Formsache bleiben. Vorab stellt sich jedoch der Widerstand bei rund 1.775 USD in den Weg, welcher idealerweise per Monatsschlusstand überwunden und anschließend gehalten werden kann. Im Rahmen dieser mehrjährigen Untertassenformation erlauben sich sogar langfristige Ziel im Bereich von 3.500 USD je Unze.Aufgrund der fortwährenden Performance zeigt sich die noch im April naheliegende Unterstützung bei 1.450 USD mittlerweile weit entfernt. Nunmehr finden sich vorgeschaltete Unterstützungen bei 1.560 USD und darüber bei 1.700 USD. Rücksetzer zu den beiden letztgenannten könnten im Rahmen eines Henkels zur Untertasse sogar als mögliche Nachkaufchance angesehen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.