Russische Gold- & Fremdwährungsbestände 24. KW 2020

Die russische Zentralbank gab gestern die neusten Daten zu den Gold- und Devisenbeständen des Landes per 19. Juni 2020 bekannt. Laut dieser Zahlen wurden die Bestände im Vergleich zur vorherigen Woche reduziert.Die Bestände beliefen sich insgesamt auf 567,8 Milliarden US-Dollar, was einer Abnahme um 3 Milliarden US-Dollar entspricht. In der vorherigen Woche betrugen die Reserven 570,8 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru