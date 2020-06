Dollar robust - Eröffnung der US-Wirtschaft zweifelhaft?

Der Dollar hielt sich am Freitagmorgen robust, während ansteigende Krankheitsfälle in den USA eine Wiedereröffnung der Wirtschaft in Frage stellten, so berichtet Investing.com . Der Dollar wurde außerdem durch einen Anstieg der Unternehmensnachfrage unterstützt, die man typischerweise zum Ende des Monats hin beobachten kann. Das half dem Dollar trotz Risikoappetit an den weltweiten Aktienmärkten robust zu bleiben."Wenn wir beispielsweise Restaurantreservierungen betrachten, dann sieht es so aus, als würden sich diese zurück zum Nullpunkt bewegen, nachdem sie eine starke Erholung verzeichneten", so Kyosuke Suzuki von Societe Generale. "Wenn sich dies Tag für Tag fortsetzt, dann werden die Leute ihr Erholungsszenario wahrscheinlich noch einmal überdenken müssen."Der Gouverneur von Texas pausierte die Eröffnung des Staates am Donnerstag temporär, als die Krankheitsfälle wieder zunahmen und die neuen täglichen Infektionsfälle im Land auf Rekordniveaus stiegen. Weitere Wirtschaftsdaten sollen nächste Wochen veröffentlicht werden, einschließlich Daten über den US-Arbeitsmarkt und -Produktionssektor.© Redaktion GoldSeiten.de