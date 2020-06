CNBC: USA-EU-Disput, Dollar stark

Der US-Dollar stieg am Donnerstag, nachdem Käufe sicherer Häfen aufgrund steigender Infektionszahlen in einigen US-Staaten stiegen und die Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ebenfalls zunahmen, berichtet CNBC . Daten vom Donnerstag zeigten schwache Nachfrage in den USA, was zu weiteren Kündigungen führte, auch während Geschäfte zunehmend wieder öffnen."[Die Infektionen] nehmen in den US-Bundesstaaten wirklich schnell zu, was sich weiterhin als Problem für die Märkte erweisen wird", erklärte Erik Nelson, Makrostratege bei Wells Fargo. Auch Gouverneure von New York, New Jersey und Connecticut stellten erst am Mittwoch Reisende aus acht anderen US-Bundesstaaten unter Quarantäne, während sich COVID-19 nun in Regionen ausbreitete, die von der anfänglichen Krankheitswelle verschont geblieben waren.Ein Disput zwischen USA und EU, in dem die US-Regierung mögliche Zölle auf EU-Waren in Betracht zog, schaden der Risikostimmung ebenfalls. "An den europäischen Finanzmärkten gibt es kleine Unruhen, die wahrscheinlich den Euro belasten", so Nelson.© Redaktion GoldSeiten.de