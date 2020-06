Stimuli-Programme fördern Elektroautosektor & Lithiumproduzenten

Nun, da der Elektroautosektor in China etabliert wurde, sieht es aktuell so aus, dass Europa für eine ähnliche Entwicklung bereit ist, so Kitco News . Grund dafür sei ein Programm, das darauf ausgelegt sei, die Automobilbranche nach COVID-19-Störungen wiederzubeleben. Der Lithiummarkt hatte bereits vor COVID-19 Probleme und die Pandemie verschlimmerte die Situation."Wir haben einige neue Unternehmen ihre Türen schließen sehen", so Dale Henderson, COO von Pilbara Minerals, einem australischen Lithiumproduzenten. "Und einige Gruppen haben ihre Projekte auf Eis gelegt." Es habe jedoch einige Stimuli-Programme gegeben, die bullisch für Lithium gewesen seien."Vor allem in Frankreich und Deutschland gab es einige deutliche Subventionen für Elektrofahrzeuge", meinte er. Die Auswirkungen davon sollten sich innerhalb der nächsten sechs Monate auf die Branche auswirken. China beispielsweise unternahm vor einigen Jahren Stimuli-Programme, um seine heutige Elektrofahrzeugbranche im Land zu etablieren."Worauf wir gewartet haben, ist eine weitreichendere Etablierung außerhalb Chinas und das ist der Grund, warum europäische Subventionen der erste wichtige Schritt sind, weiteres Wachstum anzukurbeln."© Redaktion GoldSeiten.de