Volcanic Gold Mines Inc.: Silvercorp neuer Kerninvestor!

Gestern kam eine überraschend positive Meldung für Volcanic Gold Mines. Wie berichtet, hatte Volcanic ein 3 Millionen CAD Placement bei 0,25 CAD aufgesetzt, um die Option auf die Goldprojekte in Guatemala auszuüben.Nun gab das neue Management der Firma gestern bekannt, dass man die Platzierung von 3 auf 5 Millionen CAD aufgestockt hat und der Silberproduzenten Silvercorp (TSX: SVM, Börsenwert 1,18 Milliarden CAD) an der Platzierung teilnehmen wird. Link Silvercorp wird rund 1,42 Millionen CAD in dieser Platzierung übernehmen und im Anschluss ein 19,90% Aktionär bei Volcanic Gold sein.Die Investmentsumme ist zwar gering, jedoch gibt der Einstieg des Silberproduzenten in gewisser Weise ein gutes Gefühl, dass das Projekt entsprechendes Potential hat. Zudem wäre Volcanic mit der erhöhten Kapitalerhöhung länger finanziert.Aktuell gibt es nur gut 8 Millionen Aktien von Volcanic und mit den neuen 20 Mio. Aktien zu 0,25 CAD bleibt die Aktienstruktur mit unter 30 Millionen Aktien sehr eng, zumal die neuen Aktien für 4 Monate gesperrt sein werden. Im Grunde wird es also für die nächsten 4 Monate nur 8 Millionen Aktien geben, die frei handelbar sind.Auch hier hat sich einmal mehr bewiesen, dass man Aktien nicht wegschmeißen muss, wenn die Bewertung zu günstig ist und eine Neuausrichtung wahrscheinlich ist.Volcanic zog gestern knapp 50% nach oben und durch den Einstieg von Silvercorp werden mehr Investoren die Aktie verfolgen.Bei einem derart geringen Free-Float kann kurstechnisch eigentlich alles passieren und daher bleibe ich dabei!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.