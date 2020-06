Chartanalyse: Kann Gold den Widerstand bei 1.800 $ nehmen?

Goldpreis vor Ausbruch aus Trading Range?

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit März 2020 bei einem letzten Kurs von 1.780,3 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Der Goldpreis konnte in der vierten Juniwoche weiter Stärke zeigen und im Wochenverlauf ein neues Jahreshoch bei 1.796,1 $ erreichen. Wir blicken weiterhin auf eine große Konsolidierung bzw. Trading Range, die im Chart hellblau hinterlegt ist und in der zweiten Aprilwoche begonnen hat. Der Goldpreis notiert jetzt im oberen Bereich dieser großen Schiebezone und bewegt sich knapp unter dem Hoch des Jahres 2012, welches sich bei 1.798,1 $ befindet.Aus Sicht des Tageschart liegt eine neutrale Seitwärtsbewegung vor. Die Wahrscheinlichkeit überwiegt, dass sich die Trendlosigkeit der letzten Wochen weiter fortsetzen wird. Allerdings hat sich mit der positiven Entwicklung der letzten drei Wochen möglicherweise ein starkes Signal für weiter steigende Kurse am Goldmarkt ergeben.Das nächste größere Kursziel ist jetzt Hoch des Jahres des Jahres 2012 bei 1.798,8 $. Längerfristig könnte weiteres Aufwärtspotential bis zum historischen Hoch bei 1.923,7 $ bestehen. Allerdings bleibt noch abzuwarten, ob der Widerstand im Bereich der runden Zahl von 1.800 $ genommen werden kann.Das verhalten positive Chartbild würde erst dann auf neutral drehen, wenn das aktuelle Wochentief bei 1.753,5 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels