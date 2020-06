NewDeFlaX- Unreflektierte Deflationszunahme

Wir sahen in der abgelaufenen Woche ein totales Volatilitätschaos auf den Märkten. Zuerst verschwand (vorläufig?) eine bärische Langfristvorindikation bei Gold gegen USDZur Wiederbelebung müßte jetzt der Docht der Kerze innert weniger Tage stark nach unten brechen, oder aber es bleibt beim Verschwinden dieser bärischen Langfristvorindikation. Bei Gold gegen EUR ist sie aber noch da.Also das wäre, bliebe es so, eine gute Nachricht. Ansonsten wird ja eine Flut von neuen Emissionen an Staatsanleihen über die Märkte hereinbrechen wegen Hilfs- und Konjunkturprogrammen und da wird eben die Attraktivität gestärkt:Das geht aber nur mit Deflationsinduktion. Dieser, derzeit sehr häufige Fall der gemachten Deflationsschocks ist es auch, der verhindert, dass Silberirgendwo aus den Tiefpreisregionen hinauf käme, während Gold aber sportlich bei über 1750 USD steht.Es ist eben der Goldanstieg Typ B, der wo Gold mit Staatsanleihen läuft, den wir derzeit immer wieder erleben und nicht der Goldanstieg Typ A, wo Gold mit Silber läuft (inflatorisch). Auch der Goldanstieg Typ C (transflatorischer Core Rückzug), wo Gold mit Palladium läuft (und mit Google ...) flaut ab, wiewohl noch präsent: