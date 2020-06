Unsere fortschrittliche "Quad-Exit-Strategie", schrittweiser Ausstieg aus Positionen, womit der erforderliche Grad an geistiger Freiheit ermöglicht wird



Der Handel von Positionen in unterschiedlichen Zeitrahmen zur gleichen Zeit

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 25. Juni 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 25. Juni 2020

Zeitrelativitätsfehler treten typischerweise nach lange etablierten Seitwärtszonen auf. Das bedeutet, dass man zu früh aus dem Handel aussteigt. Sie haben lange gewartet, um endlich in Ihrem Wunschtrade zu sein, und obwohl alles perfekt läuft, wollen Sie wirklich dringend aussteigen.Die Hauptursache dafür ist, dass Sie zu diesem Verhalten vorprogrammiert sind. Ein Vogel fliegt hunderte Male zu seiner Nahrungsquelle, um sich jedes Mal nur einen Samen zu schnappen. Ein Schutzmechanismus, um nicht leichte Beute für die Katze zu sein. Als Menschen sind wir ähnlich veranlagt von Zeiten, als wir noch in Höhlen lebten und Säbelzahntiger direkt davor warteten. Leider wird dieses intuitive Verhalten beim Handel keine Gewinne bringen. Silber - laufen lassen.Die ungefähre langfristige Handelsspanne von 14,00 USD bis 19,00 USD beim Silber aus einer monatlichen Handelsperspektive ist ein gutes Beispiel dafür, wie lange ein Händler möglicherweise auf einen erfolgreichen Ausbruch aus einer Seitwärtsspanne warten muss. In diesem Fall bereits fast fünf Jahre (2015 bis 2020). Es ist logisch, dass man, sobald man sich in diesem Zeithorizont in einem erfolgreichen Handel wiederfindet, nicht auf früh etablierte Gewinne verzichten möchte. Dies erlaubt weder eine echte Entwicklung des Handels noch ein wirklich großes Chance/Risiko-Verhältnis, wie sie in diesem Fall zu erwarten wäre.Es ist daher notwendig, größere Rücksetzer auszuhalten. Eine Leistung, die unmöglich ist, wenn sie nicht durch eine kluge Strategie konterkariert wird. Planen Sie den Handel und lassen Sie ihn sich selbst regeln. Setzen Sie das Ziel oder die Ziele sorgfältig fest und halten Sie sich an sie (ändern/anpassen Sie sie nicht, wenn sie einmal im Handel sind).Lassen Sie sich nun auf den kürzeren wöchentlichen Zeitrahmen herab, um Ihre Emotionen zu unterstützen.