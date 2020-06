Goldbullenmarkt in zahlreichen Währungen etabliert

Wir beginnen, indem wir den Goldpreis gemessen gegenüber verschiedenen wichtigen Währungen betrachten. Diese langfristigen Charts machen schnell klar, dass sich Gold in einem großen Bullenmarkt befindet; was eine andere Art und Weise ist, zu sagen, dass diese Währungen an Kaufkraft verlieren.Wir sollten uns also nicht erlauben, davon in die Irre geführt zu werden, dass Gold nicht auf neue Hochs gegenüber dem US-Dollar ausgebrochen ist; insbesondere angesichts der extremen Lasterhaftigkeit der Fed, was die Druckerei von Billionen Dollar zum Auffangen der Kreditmärkte angeht, die Rettung bevorzugter Unternehmen und die Zahlung mehrerer Millionen an neu angestellte Leute, die zu Hause sitzen und nur Däumchen drehen - nichts davon kann als produktive Verwendung von Geld angesehen werden.All dieses zusätzliche Geld bedeutet, dass es letztlich eine Menge Geld geben wird, das einem reduzierten Angebot an Waren und Dienstleistungen hinterherjagt; nun, da die Wirtschaft dank Quarantänen und Schließungen, etc. weniger produktiv ist.