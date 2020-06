Entwicklung des SPDR Gold Trust in KW 26

Nachdem der SPDR Gold Trust in der 25. Kalenderwoche einen deutlichen Anstieg seiner Bestände verzeichnet hatte, konnte er auch im Verlauf der vergangenen Woche wieder Zuflüsse verbuchen.Hatten sich die Bestände am vorherigen Freitag noch auf 1.159,31 Tonnen des gelben Metalls belaufen, vermeldete der weltweit größte Gold-ETF auf seiner Website www.spdrgoldshares.com zum letzten Freitag Bestände von 1.178,90 Tonnen Gold. Dies bedeutet insgesamt ein Plus von 19,59 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 19. Juni: 1.159,31 t• 22. Juni: 1.166,04 t• 23. Juni: 1.169,25 t• 24. Juni: 1.176,85 t• 25. Juni: 1.175,39 t• 26. Juni: 1.178,90 t© Redaktion GoldSeiten.de