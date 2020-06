Weltweit erste goldgestützte digitale Goldwährung in Indien eingeführt

Wie letzte Woche vermeldet wurde, hat IBMC Financial Professionals Group zusammen mit US Gold Currency Inc. und Blockfills in Indien die weltweit erste goldgestützte digitale Goldwährung eingeführt. Gleichzeitig wurde die Währung auch im Golf-Kooperationsrat (GCC), im Nahen Osten und in Afrika lanciert.Gemäß Pressemitteilung ist jede "US Gold"-Währung durch eine American-Eagle-Goldmünze mit dem Feingewicht einer Unze gedeckt. Die Inhaber der Währung können ihre digitalen Assets weltweit gegen physische Goldmünzen oder US-Dollar einlösen. US Gold (USG) kann zudem in diverse andere digitale Assets umgewandelt werden, darunter BTC, ETH und USDT.In der Pressemeldung heißt es weiterhin: "Verbraucher und Unternehmen profitieren von einem sicheren Digitalasset-Token, der nicht den volatilen Schwankungen der Märkte ausgesetzt ist, und von der Möglichkeit, ihre digitale Währung problemlos in einen materiellen Vermögenswert, von der US Mint produzierte monetäre Goldmünzen, umzutauschen. Kunden können sich mit einer gesicherten Benutzer-ID und einem gesicherten Passwort auf der Handelsplattform anmelden, um die Münzen zu kaufen und einzulösen."Vorgestellt wurde US Gold am vergangenen Montag in Dubai.© Redaktion GoldSeiten.de