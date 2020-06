Kein Gold im Portfolio? Ein großer Fehler!

In seinem jüngsten Interview mit CNBC erklärte James Morton, Chief Investment Officer bei Santa Lucia Asset Management, dass die Aktienmärkte in den USA aktuell die kurzfristigen Risiken völlig ausblenden. Die US-Märkte seien angesichts der aktuellen Krisensituation viel zu entspannt. Dies werde sich sowohl für die Wirtschaft als auch für die Anleger rächen.Um sich gegen die Volatilität an den Märkten zu schützen, rät Morton dringend zu einem Goldanteil im Portfolio. Wer nicht in physische Edelmetalle investieren wolle oder sich bei der Wahl einzelner Goldaktien schwer tue, könne getrost in Fonds oder ETFs investieren.Der Investmentexperte rechnet damit, dass Gold noch in diesem Jahr neue Allzeithochs erreichen wird und stellt klar: "Jeder, der heutzutage kein Gold im Portfolio hat, macht einen großen Fehler."© Redaktion GoldSeiten.de