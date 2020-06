First Graphene Ltd.: In Australien hergestelltes Graphen öffnet einen lukrativen US-Markt

DGAP ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), der weltweit größte Hersteller von Graphenprodukten, bestätigte heute, dass seine Marke PureGRAPH(R) in den USA erfolgreich anerkannt wurde.





Die wichtigsten Punkte



- Die Marke PureGRAPH(R) ist in den USA anerkannt - und in weiteren fünf Gerichtsbarkeiten registriert oder geschützt.



- Die Marke wird in drei weiteren Gerichtsbarkeiten geprüft.



- Die Entwicklung bietet eine solide Grundlage für die Erschließung neuer, großer Märkte



Die Entwicklung bedeutet, dass in Australien hergestelltes Graphenpulver gut positioniert ist, die Tür zum lukrativen nordamerikanischen Markt zu öffnen.



Das Unternehmen, das Graphen herstellt, das aus Grafit und einer kristallinen Form des Kohlenstoffs stammt, hat jetzt sein exklusives geistiges Eigentum in sechs Ländern registriert. Das Unternehmen ist der größte Graphenproduzent der Welt und führend bei Qualitätsgraphen.



Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene, sagt, dass die Akzeptanz in den USA ein wichtiger strategischer Erfolg sei, da die Marke in drei weiteren Gerichtsbarkeiten die Zulassung erwarte.



"Während wir die Verarbeitungskapazität von Graphen weiter skalieren und verbessern, nimmt das kommerzielle Interesse in einer Vielzahl von Fertigungssektoren weiter zu", sagte McGuckin.



"Da wir jetzt die offizielle Registrierung und den Schutz unserer Marke in den USA erreicht haben, verfügen wir jetzt über eine solide Grundlage, um in diesem großen und bedeutenden Markt proaktiv neue Verträge anzuvisieren."



Graphen hat seit seiner Entdeckung durch zwei Nobelwissenschaftler im Jahr 2004 stetige Fortschritte gemacht, wobei die Nachfrage in den Bereichen Energie, Bergbau, Textil und Bauwesen gestiegen ist. First Graphene ist der Wegbereiter für die Kommerzialisierung von Graphen, indem es die Versorgungsengpässe behebt und den Qualitätsstandard setzt.



First Graphene produziert das Produkt in ihrer Fabrik in Henderson, südwestlich von Perth. Von Henderson aus wird das Produkt auf einen globalen Markt exportiert.



First Graphenes Marke PureGRAPH(R) ist jetzt in den USA, Australien, China, Neuseeland, der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich registriert oder geschützt.





Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)



First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert.



First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.





PureGRAPH(R)-Produktpalette



Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen.



Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.







Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Investoren

Craig McGuckin, Managing Director

First Graphene Ltd.

Craig.mcguckin@firstgraphene.net

Tel. +61-1300-660 448



Medien

Luke Derbyshire, Managing Director

Spoke Corporate

luke@spokecorporate.com

Tel. +61-488- 66 42 46



Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de







Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

