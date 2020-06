Citigroup erhöht Goldpreisprognose

Wie fxstreet meldet, haben die Analysten der Citigroup ihre jüngsten Preisprognosen für Gold veröffentlicht.Den Angaben zufolge rechnet die US-Großbank in drei Monaten aktuell mit einem Goldpreis von 1.825 USD. Zuletzt hatten die Analysten das gelbe Metall in der zweiten Jahreshälfte bei durchschnittlich 1.715 US-Dollar je Feinunze gesehen.Im Jahr 2021 sollte Gold auf 2.000 US-Dollar steigen, heißt es in der Meldung.© Redaktion GoldSeiten.de