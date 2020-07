Gold in drei Jahren bei 4.000 USD, wenn Geschichte sich wiederholt

Nach Einschätzung von Frank Holmes könnte Gold in drei Jahren auf 4.000 USD steigen, als Grund für diese Einschätzung nennt der die positive Korrelation der Goldpreise mit der Ausweitung der Bilanz der US-Zentralbank.Im Interview mit David Lin von Kitco News vergleicht Holmes die aktuelle Situation mit 2008/09. Damals hatte sich die Bilanz der Federal Reserve in Folge der Pleite von Lehmann Brothers ebenfalls stark erhöht.Dem Finanzexperten zufolge sei Gold von 2008/09 bis 2011 von der Spanne von 750 - 800 USD auf 1.900 USD gestiegen. Wenn sich die Geschichte also wiederhole, könnte das gelbe Metall in drei Jahren bei 4.000 USD liegen - immerhin habe die US-Notenbank gerade das bislang größte Stimulusprogramm gestartet.Bis Weihnachten rechnet Holmes mit einem Goldpreis von 2.000 USD.© Redaktion GoldSeiten.de