Element 25 Ltd.: Gestern Abnahmevereinbarung heute Abbaulizenz

Nun scheint es Schlag auf Schlag zu gehen für Element 25 . Nachdem die Firma gestern eine Absichtserklärung für einen Abnahmevertrag mit OM Holdings (ASX: OMH, Börsenwert 250 Millionen AUD) veröffentlicht hat, kam heute die Vergabe der wichtigen Mining-Lease: Link Die Mining-Lease (Bergbaupacht) wurde zunächst für 21 Jahre genehmigt und das Unternehmen wird weitere notwendige Vorkehrungen treffen, um zügig mit dem Abbau beginnen zu können:Die PFS für das Butcher Bird Mangan-Projekt war sensationell gut und nun liegt es am Management, den Schwung dieser Studie voll mitzunehmen und das Projekt in den nächsten Monaten in Produktion zu führen.Der NPV liegt bei 238 Millionen AUD und pro Jahr würde das Unternehmen einen Cash-Flow von 32,1 Millionen AUD erzielen. Das Minenleben liegt bei 42 Jahren und der Kapitalbedarf bei nur 14,5 Millionen AUD. Somit würde man die Anfangsinvestitionen innerhalb von nur 6 Monaten zurückbezahlen können!Die Firma kostet aktuell rund 40 Millionen AUD an der Börse und ich glaube nicht, dass dies nur im Ansatz einer fairen Bewertung entspricht."Execution" ist das Stichwort für die Firma. Es gilt JETZT schnell und zielsicher für die Aktionäre zu handeln und das Projekt mit möglichst geringer Verwässerung und im schnellstmöglichen Tempo in Produktion zu führen. Gelingt dies, ist das Aufwärtspotential der Aktie weiterhin im Bereich von 100% und mehr.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.